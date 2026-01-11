L’Olympique Lyonnais affronte le Stade Brestois dans le cadre de la 18ᵉ journée de Ligue 1. Cette rencontre se jouera le dimanche 18 janvier 2026 au Parc Olympique Lyonnais, devant le public lyonnais.

Le coup d’envoi sera donné à 20h45, un horaire idéal pour une affiche de clôture du week-end. Les supporters des deux équipes pourront suivre ce match en direct et en intégralité sur la chaîne Ligue 1+, diffuseur officiel du championnat.

Une confrontation importante pour Lyon comme pour Brest, avec des enjeux sportifs majeurs dans la course aux objectifs de la saison, qui promet un match disputé et riche en intensité.