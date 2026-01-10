Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se poursuivent avec des rencontres disputées à Rabat. Les premiers résultats donnent déjà une idée des demi-finalistes à venir.

Premiers résultats

Vendredi 9 janvier, le Sénégal a pris l’avantage face au Mali en s’imposant 1-0. De son côté, le Maroc a dominé le Cameroun 2-0, confirmant sa performance en phase de groupes et sa progression vers les demi-finales.

Samedi 10 janvier, le Nigeria a battu l’Algérie 2-0, assurant sa qualification pour le prochain tour. Le dernier quart de finale de cette série oppose l’Égypte à la Côte d’Ivoire à 20h00. Le vainqueur rejoindra le Sénégal en demi-finale.

Demi-finales et calendrier

Les demi-finales sont programmées pour mercredi 14 janvier. Le Sénégal affrontera le vainqueur du match Égypte-Côte d’Ivoire à 18h00. Le Maroc jouera contre le Nigeria à 21h00. Ces rencontres détermineront les finalistes de cette édition de la CAN.

Le match pour la troisième place est prévu le samedi 17 janvier à 17h00, tandis que la finale se tiendra le dimanche 18 janvier à 20h00. La compétition se déroule dans un format traditionnel, avec élimination directe à partir des quarts de finale.

Analyse

Avec ces résultats, le Maroc et le Nigeria semblent solidement placés pour atteindre la finale, tandis que le Sénégal et le vainqueur entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire devront se départager dans un duel ouvert. Les équipes restantes affichent des performances variées, combinant solidité défensive et efficacité offensive pour se hisser dans le dernier carré.

Le calendrier des demi-finales et de la finale permettra aux équipes qualifiées de préparer leur stratégie et leur composition pour affronter des adversaires de haut niveau, dans un contexte de compétition intense et de pression médiatique élevée.