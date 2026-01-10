Le samedi 10 janvier 2026, l’Égypte affronte la Côte d’Ivoire en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le match se joue au Grand Stade d’Agadir, coup d’envoi à 20h00. L’enjeu est direct : une place en demi-finale.

Contexte

Les deux sélections arrivent avec des ambitions élevées. L’Égypte vise un nouveau titre continental. La Côte d’Ivoire veut confirmer son statut de favori. Le stade affiche complet. La pression monte dès l’échauffement.

Forme & dynamique

L’Égypte reste sur une série solide. Les Pharaons ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, avec une seule défaite. La défense encaisse peu en bloc médian. La Côte d’Ivoire affiche une dynamique similaire. Les Éléphants comptent 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur la même période. Le pressing est constant, surtout sur les côtés.

Classement & pression

Ce quart de finale ne laisse aucune marge. Une victoire ouvre la route vers le dernier carré. Une défaite stoppe net le parcours. La gestion émotionnelle sera décisive après l’heure de jeu.

Face-à-face

Sur les 5 derniers affrontements, les deux équipes se sont neutralisées. 1 match nul, aucune victoire de part et d’autre. Les écarts restent minimes. Les défenses prennent souvent le dessus.

Joueurs à suivre

Mohamed Salah reste le leader offensif égyptien. Il fixe le bloc bas et accélère en transition. Son volume de courses crée des décalages constants. Franck Kessié structure le milieu ivoirien. Il gagne les duels et projette le jeu vers l’avant. Son rôle sera clé face au pressing adverse.

Ce qu’on attend du match

L’Égypte devrait sécuriser l’axe et jouer les transitions rapides. La Côte d’Ivoire cherchera la largeur et la récupération haute. Le duel au milieu décidera du tempo. L’intensité sera élevée dès les premières minutes.

Guide pratique

Date : samedi 10 janvier 2026

: samedi 10 janvier 2026 Heure : 20h00

: 20h00 Stade : Grand Stade d’Agadir

: Grand Stade d’Agadir Chaînes TV : beIN Sports

: beIN Sports Streaming officiel : plateformes partenaires CAF.

👉 Suivre la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025)