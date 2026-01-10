L’Espérance Sportive de Tunis a frappé fort samedi soir en s’imposant largement face à l’US Ben Guerdane (4-0), lors du match en retard de la 15e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle. La rencontre s’est déroulée au stade Hammadi Agrebi de Radès, où les Sang et Or ont confirmé leur statut de sérieux prétendants au titre.

Maîtres du jeu dès l’entame, les Espérantistes ont rapidement imposé leur rythme face à une équipe de Ben Guerdane prudente mais vite dépassée par l’intensité adverse. La domination tunisienne s’est concrétisée à la 32e minute grâce à Houcème Tka, auteur de l’ouverture du score après une action collective bien construite.

Au retour des vestiaires, l’Espérance n’a laissé aucun espoir à son adversaire. Yan Sasse a doublé la mise dès la 49e minute, mettant définitivement son équipe sur orbite. Plus entreprenants et plus précis, les joueurs de l’EST ont continué à pousser, profitant des largesses défensives de l’US Ben Guerdane.

Kouceila Boualia a ensuite corsé l’addition à la 64e minute, avant qu’Akrem Taboubi ne parachève le large succès des siens à la 80e minute. Quatre buts, une maîtrise totale et une défense toujours aussi solide : l’Espérance a livré une prestation aboutie, à la hauteur de ses ambitions cette saison.

Leader en solitaire

Grâce à ce succès net, l’Espérance de Tunis prend seule la tête du classement avec 34 points, devançant le Club Africain (31 points) et le Stade Tunisien (30 points). Les Sang et Or affichent également des statistiques impressionnantes, avec la meilleure attaque et surtout la meilleure défense du championnat (27 buts marqués pour seulement 3 encaissés).

De son côté, l’US Ben Guerdane reste bloquée à la 10e place avec 18 points. Malgré quelques séquences de résistance, l’équipe du sud tunisien n’a jamais réellement inquiété une formation espérantiste sûre de sa force.

Cette rencontre avait été reportée en raison des engagements continentaux de l’Espérance en Ligue des champions d’Afrique. Désormais à jour de son calendrier, le club de Bab Souika peut pleinement se concentrer sur la suite du championnat.

La 16e journée de la Ligue 1 est programmée les 15, 16 et 17 janvier, avec une lutte pour le titre et les places africaines qui s’annonce plus intense que jamais.