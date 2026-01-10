Tenante du titre, la Côte d’Ivoire poursuit sa quête d’un nouveau sacre continental et affronte ce samedi l’Égypte, l’une des nations les plus titrées du football africain, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Les Éléphants ont terminé en tête de leur groupe avec 7 points, grâce à une victoire face au Mozambique (1-0), un nul contre le Cameroun (1-1) et un succès prolifique contre le Gabon (3-2). En huitièmes de finale, les hommes d’Emerse Faé ont confirmé leur solidité en dominant largement le Burkina Faso (3-0). Auteur de trois buts depuis le début du tournoi, Amad Diallo s’impose comme l’un des hommes forts de cette sélection ivoirienne.

De son côté, l’Égypte a également bouclé la phase de groupes en tête de sa poule, avec des victoires contre le Zimbabwe (2-1) et l’Afrique du Sud (1-0), avant un match nul face à l’Angola (0-0). Les Pharaons, emmenés par Mohamed Salah, ont toutefois souffert en huitièmes de finale, ne venant à bout du Bénin qu’après prolongations (3-1).

Si la Côte d’Ivoire défend son titre, l’Égypte reste la nation la plus titrée de l’histoire de la CAN avec sept sacres, ce qui confère à cette affiche un parfum de finale avant l’heure.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Égypte – Côte d’Ivoire en direct ?

Le quart de finale Égypte – Côte d’Ivoire se disputera ce samedi 10 janvier 2026, au stade Adrar d’Agadir.

Le coup d’envoi est prévu à 20h (heure française).

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS