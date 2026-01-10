Un temps instable marque la situation météorologique sur une grande partie du pays.

Les zones côtières nord connaissent un ciel parfois très nuageux, accompagné d’averses isolées pouvant prendre temporairement un caractère orageux. Sur le reste des régions, le temps reste passagèrement nuageux, sans phénomènes majeurs signalés à ce stade.

Cette dégradation s’accompagne d’un renforcement notable du vent et d’une évolution des conditions en mer, appelant à la vigilance, notamment dans les régions côtières.

Averses isolées sur le nord

Dans les régions côtières nord, la couverture nuageuse se montre dense par moments. Des pluies éparses sont observées localement, avec des cellules orageuses temporaires. Ces averses restent isolées et irrégulières, sans indication d’un épisode généralisé à l’ensemble du territoire. Ailleurs, le ciel alterne entre passages nuageux et éclaircies.

Vent fort à très fort près des côtes

Le vent souffle de secteur ouest. Il atteint des niveaux forts à très forts près des côtes, tandis qu’il demeure relativement fort à l’intérieur du pays. Cette configuration contribue à une dégradation sensible de l’état de la mer, en particulier sur le littoral nord.

Mer très houleuse au nord

Au nord, la mer se présente comme très houleuse. Sur le reste des côtes, l’état de la mer varie entre agitée et très agitée. Ces conditions peuvent affecter les activités maritimes et la navigation côtière, sans qu’aucune autre précision ne soit fournie à ce stade [à vérifier].

Températures en légère baisse

Les températures enregistrent une légère baisse. Les maximales oscillent entre 8 et 13 degrés dans les régions ouest, tandis qu’elles se situent entre 13 et 18 degrés dans le reste des régions. Cette fraîcheur relative s’inscrit dans la continuité du temps perturbé observé.