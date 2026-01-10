L’Atalanta Bergame reçoit le Torino FC dans le cadre de la 20ᵉ journée de Serie A. Cette rencontre se disputera le samedi 10 janvier 2026 au Gewiss Stadium, antre de l’Atalanta.

Le coup d’envoi sera donné à 20h45, lors de l’affiche du soir du championnat italien. Les supporters des deux formations pourront suivre ce match en direct et en exclusivité sur la plateforme DAZN, diffuseur officiel de la Serie A.

Un duel important entre deux équipes ambitieuses, qui promet une opposition intense et un spectacle de qualité dans la course aux objectifs de la saison.