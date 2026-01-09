Le Real Madrid a validé son billet pour la finale de la Supercoupe d’Espagne en s’imposant jeudi soir face à l’Atlético Madrid (2-1), en demi-finale disputée à Djeddah, en Arabie saoudite. Les Merengues retrouveront ainsi leur éternel rival, le FC Barcelone, dimanche, pour un Clasico très attendu.

Devancé de quatre points par le Barça en Liga, le Real Madrid jouera non seulement pour décrocher son premier trophée de la saison, mais aussi pour consolider la position de son entraîneur Xabi Alonso, toujours sous pression malgré ce succès arraché dans la difficulté.

La rencontre a démarré sur un rythme effréné. Dès la 2e minute de jeu, le capitaine madrilène Federico Valverde a surpris tout le monde en expédiant un coup franc surpuissant des 30 mètres dans la lucarne, offrant un avantage éclair à son équipe. Ce but précoce a totalement bouleversé le plan de jeu de Diego Simeone, contraignant l’Atlético à se découvrir davantage.

Malgré une bonne circulation du ballon et plusieurs phases collectives intéressantes, les Colchoneros ont peiné à se montrer réellement dangereux. Ils ont même failli encaisser un second but en première période, lorsque Rodrygo s’est présenté seul face à Jan Oblak, sans parvenir à conclure (28e). Vinicius Junior, très attendu en l’absence de Kylian Mbappé, forfait en raison d’une blessure au genou gauche, a également manqué une occasion de la tête (29e), prolongeant sa disette offensive.

Souvent dominés avant la pause, les Madrilènes ont pu compter sur un Thibaut Courtois impérial, auteur de plusieurs arrêts décisifs, ainsi que sur la solidité défensive d’Antonio Rüdiger pour conserver leur avance à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid a fait parler son efficacité. Rodrygo, déjà dangereux en première période, a doublé la mise à la 55e minute en remportant son duel face à Oblak. Mais l’Atlético n’a pas tardé à réagir : après plusieurs tentatives infructueuses, Alexander Sørloth a réduit l’écart de la tête (59e), relançant totalement le suspense.

La fin de match a été haletante. Sørloth, puis Antoine Griezmann, entré en jeu, se sont heurtés à un Courtois infranchissable. Dans les dernières minutes, Marcos Llorente et Julián Álvarez ont eu l’occasion d’arracher l’égalisation, sans succès.

Grâce à ce succès, le Real Madrid se qualifie pour une finale de prestige face au FC Barcelone, dimanche à Djeddah, pour un nouveau Clasico aux allures de finale anticipée.