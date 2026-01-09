Un hommage posthume sera rendu à l’écrivain tunisien Abdelwahab Meddeb (1946-2014) à Tunis, à l’occasion de ce qui aurait été son 80e anniversaire, ainsi que de la parution de son ouvrage inédit Vers l’Orient : Carnets de voyages de Tanger à Kyoto, publié en mai 2025 aux éditions Stock (France).

Deux librairies de la capitale, Fahrenheit à Carthage et Al Kitab à Mutuelleville, organiseront des rencontres autour de ce livre de 512 pages. Des lectures d’extraits sont prévues le samedi 10 janvier à la librairie Fahrenheit, par Slim Dhib et Sabrina Ghannoudi, puis le mardi 13 janvier à la librairie Al Kitab, par Jalila Baccar.

L’ouvrage a été édité à partir de soixante-dix-neuf carnets de notes et de voyages retrouvés après la mort de l’auteur par sa veuve et sa fille, Amina et Hind Meddeb. Il retrace un itinéraire allant de Tanger à Kyoto, de l’Occident musulman à l’Extrême-Orient, en passant notamment par l’Espagne, l’Italie, la Tunisie, Sarajevo, Alexandrie, Jérusalem et Le Caire. Rédigés en arabe et en français, ces carnets mêlent notes de voyage, réflexions, croquis architecturaux et dessins. Le livre est préfacé par Arthur H.

Né à Tunis en 1946, Abdelwahab Meddeb s’est installé à Paris à partir de 1967. Écrivain, poète, essayiste et producteur radiophonique franco-tunisien, il a étudié l’histoire de l’art à la Sorbonne et collaboré notamment au Petit Robert des noms propres. Il a été conseiller littéraire aux éditions Sindbad, professeur invité aux universités de Genève et de Yale, puis enseignant en littérature comparée à l’Université Paris-X. En 1997, il a créé sur France Culture l’émission Cultures d’islam.

Son œuvre comprend des romans, dont Talismano (1979) et Phantasia (1986), des essais tels que La maladie de l’islam (2002), Printemps de Tunis (2011) et Le temps des inconciliables (2017), ainsi que plusieurs recueils de poésie, parmi lesquels Matière des oiseaux et Portrait du poète en soufi. Il a également traduit des textes majeurs du patrimoine littéraire et mystique arabe et persan.

Abdelwahab Meddeb est décédé à Paris le 6 novembre 2014.