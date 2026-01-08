Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se joueront vendredi et samedi. Quatre matches, huit équipes historiques, et un objectif unique : rejoindre le dernier carré. Ces rencontres offrent aux supporters africains et internationaux un concentré de football, de rivalités et d’histoire.

Des quarts dominés par les grands noms

Au cours des vingt dernières années, neuf titres continentaux sur dix ont été remportés par des équipes présentes dans ces quarts de finale. Seule la Zambie d’Hervé Renard en 2012 avait déjoué les pronostics. Cette édition confirme la prédominance des nations expérimentées. À l’exception du Mali, toutes les équipes ont déjà remporté le trophée continental.

Chaque match s’annonce comme une finale avant l’heure. Sur le terrain, les calculs laissent place à la réalité du jeu, où discipline, justesse et efficacité seront déterminantes.

Sénégal-Mali : un duel de voisins

Le Sénégal ouvre le bal vendredi à 17h00 contre le Mali. Les Lions de la Teranga, désormais référence du football africain, affrontent des Aigles maliens toujours en quête d’un titre continental. La rencontre promet un équilibre fragile entre la fougue malienne et la maîtrise sénégalaise. L’intensité se jouera autant dans les jambes que dans les têtes.

Maroc-Cameroun : deux géants en confrontation

Trois heures plus tard, à 20h00, le Maroc reçoit le Cameroun. Deux nations emblématiques, deux palmarès fournis et deux identités fortes. Les Lions indomptables misent sur l’instinct et l’orgueil, tandis que les Lions de l’Atlas affichent rigueur tactique et constance internationale. Un classique africain qui combine ambition et tradition.

Algérie-Nigeria : opposition de styles

Samedi à 17h00, l’Algérie affrontera le Nigeria. Les Fennecs présentent un jeu technique et structuré, tandis que les Super Eagles misent sur leur puissance athlétique et leur liberté offensive. La confrontation mettra en lumière la complémentarité entre technique et intensité physique.

Égypte-Côte d’Ivoire : un face-à-face historique

Enfin, à 20h00, l’Égypte rencontre la Côte d’Ivoire. Les Pharaons, recordmen de titres continentaux, défient les Éléphants, tenants du titre. Ce match mêle mémoire, symboles et générations, offrant un duel chargé d’histoire et d’émotions.

Des quarts où seuls le jeu et la discipline comptent

À ce stade de la compétition, les statistiques et les calculs s’effacent. Seule la performance sur le terrain permettra aux équipes de poursuivre leur route vers la finale.