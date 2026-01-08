La Supercoupe d’Espagne se poursuit cette semaine en Arabie saoudite avec une affiche de prestige. Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid s’affrontent ce jeudi 8 janvier en demi-finale, lors d’un derby madrilène très attendu disputé à Djeddah. Le coup d’envoi sera donné à 20 heures, et la rencontre sera diffusée en direct sur L’Équipe Live Foot (diffusion réservée au public situé en France).

Le Real vise un premier trophée en 2026

Le Real Madrid a bien entamé l’année 2026 malgré l’absence de Kylian Mbappé, toujours incertain en raison d’une blessure au genou. Les Merengues ont largement dominé le Betis Séville (5-1) lors de leur entrée en lice, portés notamment par un triplé du jeune Gonzalo Garcia. L’attaquant français devrait encore manquer cette demi-finale.

Pour Xabi Alonso, récemment installé sur le banc madrilène, remporter la Supercoupe représenterait un premier succès important dans un début de mandat jugé contrasté. La saison dernière, le Real avait atteint la finale de la compétition avant de s’incliner lourdement face au FC Barcelone (5-2).

Un Atlético en quête de régularité

De son côté, l’Atlético de Madrid arrive avec une dynamique plus mitigée. Actuellement quatrième de Liga, le club entraîné par Diego Simeone reste sur un match nul face à la Real Sociedad (1-1), un résultat frustrant dans la course au podium.

Les Colchoneros ont décroché leur billet pour la Supercoupe grâce à leur troisième place en Liga la saison passée, profitant du fait que le Real Madrid et le FC Barcelone, qualifiés via le championnat et la Coupe du Roi, ont libéré une place supplémentaire.

La finale de la Supercoupe d’Espagne se disputera le samedi 11 janvier à 20 heures, également sur L’Équipe Live Foot.

Programme TV

Match : Real Madrid – Atlético de Madrid

Lieu : Djeddah (Arabie saoudite)

Date : jeudi 8 janvier

Heure : 20h

Chaîne : L’Équipe Live Foot