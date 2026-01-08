Une séance de travail s’est tenue mercredi au palais du Bardo, en présence des membres du Groupe de coopération parlementaire avec les pays asiatiques ainsi que des membres du Groupe d’amitié parlementaire Tunisie–République de Corée.

La séance a réuni une délégation du Groupe d’amitié parlementaire République de Corée–Tunisie, en visite de travail en Tunisie, la vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple, Sawsen Mabrouk et l’ambassadeur de la République de Corée en Tunisie.

La vice présidente du parlement a mis en évidence le rôle des groupes d’amitié parlementaire dans le soutien de la diplomatie officielle à travers la consécration du dialogue, de la concertation et de l’échange d’expériences, soulignant l’attachement de la Tunisie à valoriser sa position stratégique en tant que porte d’entrée vers le continent africain.

Elle a également mis en avant l’option, en matière de coopération et d’investissement, pour les secteurs porteurs, notamment l’économie verte, bleue et circulaire, considérés comme des domaines prioritaires du développement durable.

De son côté, le coordinateur du Groupe d’amitié parlementaire Tunisie–République de Corée, Houssem Mahjoub, a souligné que cette visite revêt une importance particulière pour les perspectives de coopération. Il a formé le vœu de voir cette visite renforcer davantage la coopération parlementaire entre les deux pays.

Il a mis en exergue l’importance de développer la coopération dans les domaines de la numérisation et de l’interconnexion entre les administrations, au regard des progrès considérables réalisés par la République de Corée dans ce domaine.

Les membres du Groupe de coopération parlementaire avec les pays asiatiques et du Groupe d’amitié Tunisie-République de Corée affilié, ont insisté sur la nécessité de s’inspirer de l’expérience coréenne de pointe, notamment dans les domaines des réformes publiques et administratives, de la numérisation et de l’intelligence artificielle, en tant que leviers essentiels pour la réalisation du développement, l’amélioration des performances économiques, ainsi que l’élargissement de la coopération dans les domaines des énergies renouvelables et alternatives.

Ils ont également appelé à la création d’une zone industrielle intelligente, la première du genre en Afrique, afin de renforcer le transfert de technologie et le développement du tissu industriel.

Les députés ont, par ailleurs, souligné le rôle des parlementaires dans la concrétisation des projets communs issus des accords conclus, mettant en avant l’importance d’élargir les domaines de coopération pour inclure les secteurs culturel, artistique et sportif, ainsi que le soutien aux startups.

Le président du Groupe d’amitié parlementaire République de Corée-Tunisie Jong Bae Lee, a affirmé l’intérêt que son pays accorde à l’ensemble des domaines de coopération évoqués. Il a indiqué que le renforcement des relations parlementaires constitue un facteur essentiel pour dynamiser la coopération bilatérale au cours de la prochaine période.

Dans ce contexte, il a mis en lumière l’importance du secteur des énergies propres en tant que domaine prometteur pour le développement du partenariat, notamment au vu de l’engagement de la République de Corée à soutenir et développer ce secteur. Il a également insisté sur la nécessité d’accroître les opportunités d’investissement en Tunisie, soulignant l’importance de simplifier les procédures administratives et douanières et de traiter les obstacles qui continuent de freiner l’afflux des investissements coréens vers la Tunisie.

Le président du Groupe d’amitié coréen a enfin évoqué l’importance de renforcer la coopération culturelle, appelant à encourager l’organisation d’événements culturels en coordination avec l’ambassade de Corée en Tunisie.