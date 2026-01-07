La Hongrie accordera 250 bourses au titre de l’année universitaire 2026-2027 aux étudiants tunisiens inscrits en licence, OTM, master et doctorat, dans plusieurs domaines.

Selon un communiqué publié par la Direction générale de la coopération internationale relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier 2026 à 14 heures.

“Ces bourses comprennent notamment l’exonération des frais d’inscription universitaire, l’hébergement, l’assurance maladie ainsi qu’une allocation mensuelle selon le cycle d’études”, indique la même source.

À noter que ces bourses sont attribuées dans le cadre d’un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, relatif à la coopération dans le cadre du programme Stipendium Hungaricum pour les années 2023-2025.