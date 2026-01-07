Convaincue du rôle central des médias publics dans la promotion de l’excellence et l’enracinement d’une culture de la réussite sportive, et dans le cadre de sa responsabilité sociétale ainsi que de son engagement actif en faveur du développement du sport national, l’agence TAP organise demain jeudi, à partir de 09h00, au siège de l’Union des Radios des Etats Arabes (ASBU), la “Journée de la presse sportive”, en présence d’un large éventail d’acteurs du paysage sportif.

Au programme figure l’annonce des résultats de la 14e édition du référendum annuel de l’agence TAP pour les meilleurs sportifs tunisiens de l’année 2025. Une occasion de rendre hommage à l’élite nationale qui s’est distinguée dans les différentes disciplines, en reconnaissance de leurs performances remarquables et de leur contribution au rayonnement du sport tunisien lors des compétitions internationales. Les lauréats sont désignés sur la base des votes des entraîneurs des clubs de la Ligue 1 du football professionnel, des directeurs techniques des fédérations sportives et des journalistes spécialisés.

L’agence TAP avait, par ailleurs, dévoilé le 19 décembre dernier la liste des nominés pour le titre de meilleur sportif de l’année 2025, répartis en cinq catégories : meilleur footballeur, meilleur sportif, meilleure sportive, meilleur sportif paralympique et meilleure sportive paralympique.

La manifestation sera également marquée par l’organisation d’une table ronde autour du thème : “Investir dans les infrastructures sportives pour une meilleure compétitivité du sport tunisien”. Cette rencontre vise à approfondir la réflexion sur les moyens de moderniser les infrastructures sportives afin de répondre aux exigences du sport moderne, de créer un environnement sportif performant et de renforcer la compétitivité du sport tunisien aux niveaux national et international.

Voici, par ailleurs, la liste des nominés pour le titre de meilleur sportif tunisien de l’année 2025, dans les cinq catégories du référendum annuel de l’agence TAP :

Meilleur sportif :

Ahmed Jaouadi (natation), Khalil Jendoubi (taekwondo), Farès Ferjani (escrime), Khaled Bougriba (boules) et Rafed Mabrouk (wushu kung-fu).

Meilleure sportive :

Wafa Masghouni (taekwondo), Mouna Béji (boules), Khadija Krimi (aviron), Selma Dhaouadi (aviron) et Marwa Bouzayani (athlétisme).

Meilleur sportif paralympique :

Amanallah Tissaoui, Yassine Gharbi, Mohamed Nidhal Khelifi, Walid Ktila et Yassine Guennichi.

Meilleure sportive paralympique :

Raoua Tlili, Marwa Brahmi, Raja Jebali, Sonia Mansour et Jihène Azaiez.