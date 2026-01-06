À l’issue d’une réunion d’urgence tenue, hier lundi, au siège du gouvernorat du Kef, les autorités régionales ont décidé la fermeture d’une huilerie située au sud de la région, après l’établissement de sa responsabilité dans de graves atteintes environnementales résultant du déversement de margines dans l’oued Sarrat.

Les constats de terrain ont mis en évidence des dégradations environnementales significatives dans le périmètre concerné, notamment une mortalité importante de poissons dans l’oued, a indiqué, mardi à la TAP, le membre du conseil local à la délégation de Kalâat Senan, Sami Othmani.

Il a ajouté que les quatre municipalités de la zone sont convenues de procéder au pompage des quantités de margines déversées dans l’oued et à leur réacheminement vers l’huilerie concernée.