La carte de vigilance actualisée, mardi, par l’Institut national de la météorologie (INM) a placé le nord et le centre du pays en vigilance jaune en raison des perturbations météorologiques attendues.

Selon les prévisions de l’INM, des cellules orageuses sont prévues, mardi, avec des pluies parfois intenses sur les régions du nord et localement le centre.

La Vigilance jaune, requiert selon l’INM, une attention particulière en pratiquant des activités sensibles au risque météorologique.

La Vigilance météorologique vise à attirer l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique. Elle est, également, destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d’intervention et les professionnels et structures de santé.

Une carte de Vigilance est actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.