L’Association du Festival international de Bizerte a annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures destiné aux personnes physiques ou morales, artistes, producteurs, ainsi qu’aux imprésarios et organisateurs de spectacles, souhaitant participer à la 43ème édition du festival, prévue durant l’été 2026.

Les candidats sont invités à déposer leurs dossiers auprès de la direction du festival, au plus tard le vendredi 30 janvier 2026.

Les dossiers de candidatures devront comprendre une note de présentation détaillée du spectacle et de la liste des participants, un enregistrement audiovisuel présentant un extrait du programme artistique, d’une durée minimale de dix minutes, ainsi que le curriculum vitae du porteur du projet. Ils devront également préciser les besoins techniques et logistiques nécessaires à la réalisation du projet proposé et comporter un devis financier détaillé du coût du spectacle.

Pour les dossiers soumis par des organisateurs de concerts, une procuration légale devra être jointe au dossier. Les artistes exerçant en tant que personnes physiques devront fournir une copie de la carte d’identité nationale ainsi que de la carte professionnelle.

Le dossier devra comporter également une copie de la carte d’identification fiscale, ainsi qu’un extrait du registre du commerce pour les structures et entreprises actives dans la production et la diffusion d’œuvres artistiques, et pour les personnes physiques exerçant la profession de médiateur ou d’organisateur de spectacles.

Les dossiers de candidatures peuvent être envoyés par voie électronique à l’adresse Contact@fetivalbizerte.com , par courrier postal ou déposés directement au bureau d’ordre de l’Association du Festival international de Bizerte, sise avenue 19 juillet 1961 à Bizerte, de 10H00 à 14H00.