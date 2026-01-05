Le Nigeria affronte le Mozambique ce lundi 5 janvier 2026 en huitième de finale de la CAN 2025, au Complexe sportif de Fès. Les Super Eagles, premiers du Groupe C, partent favoris face aux Mambas, troisièmes du Groupe F, mais devront rester vigilants pour éviter toute surprise.

Triple champion d’Afrique, le Nigeria pourra s’appuyer sur ses attaquants vedettes, dont Victor Osimhen et Ademola Lookman, auteurs de huit buts depuis le début du tournoi. De son côté, le Mozambique a terminé troisième de son groupe avec 3 points (défaite contre la Côte d’Ivoire, victoire contre le Gabon et défaite contre le Cameroun) et tentera de créer la surprise.

Nigeria – Mozambique : date, heure et diffusion

Date : lundi 5 janvier 2026

Heure : 20h

Lieu : Complexe sportif de Fès

Chaîne TV : beIN Sports 1