Novak Djokovic a annoncé, dimanche soir, son retrait de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA), organisation qu’il avait cofondée en 2020 avec le Canadien Vasek Pospisil. Le Serbe évoque des « préoccupations persistantes concernant la transparence » et la gouvernance de ce syndicat dissident du circuit mondial.

Dans un message publié sur son compte X, l’actuel N.4 mondial explique avoir pris sa décision « après mûre réflexion ». Il met en cause la manière dont sa « voix » et son « image » ont été représentées au sein de l’organisation. « Cette décision fait suite à des préoccupations persistantes concernant la transparence, la gouvernance », écrit-il, annonçant se retirer « complètement » de la PTPA.

Une organisation née d’une contestation du système

Fondée en 2020, la PTPA s’est positionnée comme une structure indépendante destinée à renforcer la voix des joueurs. En mars 2025, l’association a engagé des actions en justice contre les instances de gouvernance du tennis, dénonçant un « système corrompu, illégal et abusif ». Les procédures visaient notamment l’ATP et la WTA, qui régissent les circuits masculin et féminin, la Fédération internationale de tennis (ITF) et l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (Itia).

La PTPA pointait en particulier « un calendrier insoutenable », avec des tournois programmés onze mois sur douze, et accusait ces instances d’avoir « systématiquement abusé, réduit au silence et exploité les joueurs » pour préserver un « contrôle monopolistique ».

Des valeurs désormais divergentes

Djokovic affirme rester attaché à l’idée fondatrice de la PTPA. « Je suis fier de la vision que Vasek et moi partagions en fondant la PTPA, offrant aux joueurs une voix plus forte et indépendante », écrit-il. Il estime toutefois que ses valeurs et son approche « ne sont plus alignées avec l’orientation actuelle de l’organisation ».

À 38 ans, le joueur serbe, lauréat de 24 titres du Grand Chelem, précise vouloir recentrer ses priorités. « Je vais continuer à me concentrer sur mon tennis, ma famille et sur ma contribution au sport d’une manière qui reflète mes principes et mon intégrité », indique-t-il.

Cap sur la compétition

Sur le plan sportif, Novak Djokovic doit participer au tournoi ATP 250 d’Adelaide, prévu du 12 au 17 janvier. Cette épreuve servira de préparation à l’Open d’Australie, programmé du 18 janvier au 1er février.

En conclusion de son message, Djokovic adresse ses vœux de réussite aux membres de la PTPA. « Je souhaite le succès aux joueurs et à toutes les personnes concernées pour la suite, mais pour moi, ce chapitre est désormais clos », écrit-il.