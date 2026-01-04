Manchester United et Leeds se sont neutralisés (1-1), dimanche à Old Trafford, lors de la 20e journée du Championnat d’Angleterre de football.

Peu inspirés offensivement, les Red Devils ont longtemps peiné à se montrer dangereux. Ils ont été surpris à l’heure de jeu par l’ouverture du score de Brenden Aaronson pour Leeds (62e). Manchester United a toutefois évité la défaite grâce à Matheus Cunha, auteur de l’égalisation à la 65e minute, sur une passe décisive de Joshua Zirkzee, entré en jeu quelques instants plus tôt.

Depuis le début du mois de décembre, la formation entraînée par Ruben Amorim affiche une dynamique mitigée, avec une seule défaite, deux victoires et une série de matches nuls qui freinent sa progression au classement.

De son côté, Leeds poursuit sa bonne série. Les Whites, rivaux historiques du Nord de l’Angleterre, restent invaincus lors de leurs sept derniers matches de Premier League, malgré un calendrier relevé incluant notamment deux confrontations face à Liverpool et un duel contre Chelsea. Une performance notable après avoir concédé six défaites lors des sept rencontres précédentes.

Au classement, Manchester United occupe la cinquième place avec 31 points, à dix longueurs de Manchester City, troisième, qui reçoit Chelsea dimanche. Sunderland, septième avec 29 points, pourrait dépasser les Red Devils en cas de succès sur la pelouse de Tottenham.