La sélection marocaine de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, après sa victoire face à la Tanzanie (1-0), dimanche soir au Stade Prince Moulay Abdellah.

La rencontre, disputée devant un public nombreux à Rabat, s’est déroulée sur un rythme soutenu. Le Maroc a progressivement pris l’ascendant dans le jeu, multipliant les phases de possession et les incursions offensives, face à une équipe tanzanienne regroupée et attentive sur le plan défensif. Malgré plusieurs occasions en première période, les Lions de l’Atlas n’ont pas réussi à faire la différence avant la pause.

Le seul but de la rencontre est intervenu à la 64e minute. L’attaquant Brahim Diaz a trouvé le chemin des filets, permettant au Maroc de concrétiser sa domination. Cette réalisation a libéré l’équipe nationale, qui a ensuite géré son avantage jusqu’au coup de sifflet final, sans concéder d’occasions majeures à son adversaire.

Grâce à ce succès, le Maroc poursuit son parcours dans la compétition organisée sur son sol. En quart de finale, les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur de la rencontre prévue plus tard dans la soirée, à 20h00, au Stade Al Madina, entre les Bafana Bafana d’Afrique du Sud et les Lions indomptables du Cameroun.

Cette qualification confirme la régularité du Maroc dans cette édition de la CAN et lui permet de rester en lice pour le titre continental, devant son public.