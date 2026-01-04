Le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, s’est déclaré « fier » de la prestation « héroïque » de ses joueurs après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 aux dépens de la Tunisie, à l’issue de la séance des tirs au but (3-2), samedi à Casablanca, après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

S’exprimant en conférence de presse au Complexe Sportif Mohammed V, le technicien belge a salué la performance de son équipe, contrainte de jouer en infériorité numérique pendant plus de 90 minutes. « Mes joueurs sont des héros. C’est impressionnant de tenir à dix dans un match aussi difficile et de réussir à se qualifier », a-t-il souligné.

Saintfiet a mis en avant la combativité et la discipline tactique de ses joueurs, estimant qu’ils ont fait preuve d’intelligence de jeu et de sang-froid malgré les circonstances. « Tous se sont battus à fond, ont su garder leur calme, même menés au score ou réduits à dix », a-t-il expliqué.

Le sélectionneur malien a également insisté sur la force collective et la cohésion du groupe, des éléments qu’il juge déterminants dans les compétitions de haut niveau. Il a, en outre, salué la solidité mentale de ses joueurs, capables de rester concentrés jusqu’au coup de sifflet final.

Confiant pour la suite du tournoi, Saintfiet a affirmé que son équipe ambitionne d’aller le plus loin possible dans cette CAN, tout en continuant à progresser match après match.

De son côté, le gardien Djigui Diarra, élu homme du match, s’est dit « très heureux » de cette qualification, soulignant que la solidarité et la combativité des « Aigles » ont fait la différence. « Malgré l’infériorité numérique, nous sommes restés unis et nous nous sommes battus jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

En quarts de finale, le Mali sera opposé au Sénégal, vainqueur du Soudan sur le score de 3 buts à 1.