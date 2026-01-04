Rabat, 4 janvier 2026 – La Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 se poursuit ce dimanche avec deux rencontres comptant pour les huitièmes de finale, programmées dans la capitale marocaine.

🇲🇦 Maroc – Tanzanie (17h00)

Le pays hôte, le Maroc, affronte la Tanzanie au Stade Prince Moulay Abdellah. Les Lions de l’Atlas tenteront de valider leur billet pour les quarts devant leur public.

🇿🇦 Afrique du Sud – Cameroun (20h00)

La seconde affiche de la journée opposera l’Afrique du Sud au Cameroun, au Stade El Barid. Un duel attendu entre deux sélections habituées aux phases à élimination directe.