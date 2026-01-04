Tunis, 4 janv. – La carte de vigilance actualisée dimanche par l’Institut national de la météorologie (INM) place les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès en vigilance jaune, en raison de vents forts attendus.

Rafales et phénomènes de sable

Selon l’INM, des vents assez forts à forts, pouvant dépasser 60 km/h en rafales, sont prévus sur le sud du pays. Ces vents pourront être accompagnés d’orages et engendrer localement des phénomènes de sable.

⚠️ Ce que signifie la vigilance jaune

La vigilance jaune appelle à une attention particulière, notamment lors d’activités sensibles aux conditions météorologiques. Elle vise à informer le public, mais aussi à permettre aux services de la protection civile et aux autorités sanitaires d’anticiper et de mobiliser leurs équipes si nécessaire.

La carte de vigilance est actualisée au moins deux fois par jour, à 7h et 17h, et indique les dangers potentiels pouvant affecter un ou plusieurs gouvernorats dans les 24 heures.

🌦️ Prévisions générales du temps

Le temps sera partiellement nuageux à très nuageux sur le nord, avec des pluies éparses attendues l’après-midi sur les zones ouest, puis localement sur les régions est durant la nuit.

Le vent soufflera de secteur sud, relativement fort à localement violent près des côtes et au sud, avec des phénomènes de sable. Il restera faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée à localement très agitée.

🌡️ Températures en légère hausse

Les températures maximales varieront entre 13°C et 17°C au nord, autour de 11°C sur les hauteurs ouest, et entre 18°C et 22°C dans le reste du pays. Elles pourront atteindre 25°C à l’extrême sud.