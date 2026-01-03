Le Sénégal entame sa phase à élimination directe. Les Lions de la Teranga défendent leur statut de favoris dans cette CAN 2025. Face à eux, le Soudan du Sud joue le match le plus important de son histoire. Ce huitième de finale oppose l’expérience sénégalaise à l’enthousiasme des Bright Stars.

Forme

Le Sénégal sort d’une phase de poules solide. L’équipe d’Aliou Cissé affiche une grande maîtrise collective. Le Soudan du Sud crée la surprise. Les hommes de Nicolas Dupuis ont montré une résilience défensive exemplaire lors de leurs dernières sorties.

Classement et Enjeu

Le vainqueur de ce duel décroche son ticket pour les quarts de finale. Pour le Sénégal, l’échec est interdit. Pour le Soudan du Sud, chaque minute supplémentaire dans la compétition est un exploit.

Face-à-face

Le Sénégal aligne un 4-5-1 très offensif. Aliou Cissé mise sur la stabilité avec Koulibaly en patron de la défense. Sadio Mané et Iliman Ndiaye occupent les ailes pour étirer le bloc adverse. Le Soudan du Sud répond avec un 4-5-1 compact. Le sélectionneur Nicolas Dupuis privilégie un bloc bas. L’objectif est clair : fermer les espaces et procéder par contres.

Joueurs à suivre

Lamine Camara (Sénégal) : Le jeune prodige dynamise le milieu de terrain. Sa vision de jeu est la clé pour briser le verrou adverse.

: Le jeune prodige dynamise le milieu de terrain. Sa vision de jeu est la clé pour briser le verrou adverse. Mawith Mawith (Soudan du Sud) : Le gardien devra réaliser un match parfait pour maintenir son équipe en vie.

: Le gardien devra réaliser un match parfait pour maintenir son équipe en vie. Habib Diallo (Sénégal) : L’attaquant de pointe doit concrétiser la domination territoriale des Lions.

Attentes

Le Sénégal va dominer la possession. Les Lions chercheront à marquer rapidement pour éviter le doute. Le Soudan du Sud va subir mais cherchera la faille sur coups de pied arrêtés. On attend une attaque-défense intense dès les premières minutes.

📺 Guide Pratique : Où voir le match ?