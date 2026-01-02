Le gouvernement gabonais a annoncÃ©, vendredi, la suspension Â« jusquâ€™Ã nouvel ordre Â» de la sÃ©lection nationale de football et la dissolution de son staff technique. Cette dÃ©cision intervient quelques heures aprÃ¨s lâ€™Ã©limination des Â« PanthÃ¨res Â» dÃ¨s la phase de groupes de la Coupe dâ€™Afrique des Nations (CAN) 2025, conclue par une troisiÃ¨me dÃ©faite consÃ©cutive.

Dans un communiquÃ© diffusÃ© par la tÃ©lÃ©vision nationale, le ministre par intÃ©rim des Sports, Simplice-DÃ©sirÃ© Mamboula, a prÃ©cisÃ© que le gouvernement dÃ©cidait Â« la dissolution du staff technique et la suspension de lâ€™Ã©quipe nationale jusquâ€™Ã nouvel ordre Â». Le texte annonce Ã©galement la mise Ã lâ€™Ã©cart de deux joueurs cadres, Bruno EcuÃ©lÃ© Manga et Pierre-Emerick Aubameyang.

Une dÃ©cision prise aprÃ¨s la dÃ©faite contre la CÃ´te dâ€™Ivoire

Cette annonce est intervenue aprÃ¨s la dÃ©faite du Gabon face Ã la CÃ´te dâ€™Ivoire (2-3), mercredi soir, lors de la troisiÃ¨me et derniÃ¨re journÃ©e du groupe F. Ce revers a scellÃ© lâ€™Ã©limination des PanthÃ¨res, dÃ©jÃ en difficultÃ© avant cette rencontre, et confirmÃ© un parcours sans le moindre point dans cette phase de groupes.

Le responsable gouvernemental a, par ailleurs, appelÃ© la FÃ©dÃ©ration gabonaise de football (FÃ©gafoot) Ã Â« prendre ses responsabilitÃ©s Â» Ã la lumiÃ¨re des rÃ©sultats enregistrÃ©s lors de cette compÃ©tition continentale.

Trois matches, trois dÃ©faites

Le parcours du Gabon Ã la CAN 2025 sâ€™est soldÃ© par trois dÃ©faites en autant de rencontres. Les PanthÃ¨res ont dâ€™abord Ã©tÃ© battues par le Cameroun (0-1), le 24 dÃ©cembre. Elles se sont ensuite inclinÃ©es de maniÃ¨re inattendue face au Mozambique (2-3), le 28 dÃ©cembre. La dÃ©faite contre la CÃ´te dâ€™Ivoire (2-3), tenante du titre, a dÃ©finitivement actÃ© leur Ã©limination.

Avec zÃ©ro point au compteur, le Gabon a terminÃ© dernier du groupe F. Une performance qualifiÃ©e de Â« catastrophique Â» par la presse locale, au regard des attentes placÃ©es dans la sÃ©lection nationale avant le dÃ©but du tournoi.

Un avenir en suspens

La suspension annoncÃ©e Â« jusquâ€™Ã nouvel ordre Â» ouvre une pÃ©riode dâ€™incertitude pour lâ€™Ã©quipe nationale gabonaise. Le communiquÃ© ne prÃ©cise ni la durÃ©e de la mesure ni les modalitÃ©s dâ€™une Ã©ventuelle reprise, laissant en suspens lâ€™avenir immÃ©diat de la sÃ©lection et de son encadrement technique.