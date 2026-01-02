L’Américaine Venus Williams participera, à l’âge de 45 ans, à l’Open d’Australie de tennis, devenant ainsi la joueuse la plus âgée à disputer ce tournoi du Grand Chelem, prévu du 18 janvier au 1er février prochains.

La septuple championne en simple dépassera ainsi la Japonaise Kimiko Date, qui avait pris part à l’édition 2015 à l’âge de 44 ans.

Finaliste à l’Open d’Australie en 2003 et 2017, Venus Williams effectuera son retour à Melbourne pour la première fois depuis 2021. Dans le cadre de sa préparation, la joueuse américaine disputera le tournoi d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, programmé du 5 au 11 janvier.

Quadruple lauréate de l’épreuve de double à l’Open d’Australie, Williams avait été absente du circuit pendant près d’un an et demi avant de faire son retour à la compétition en juillet dernier lors du tournoi de Washington.