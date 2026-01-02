La sélection tunisienne poursuit sa préparation en vue de son match contre le Mali, prévu samedi à 20h00 au complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Cette rencontre compte pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc jusqu’au 18 janvier.

La séance d’entraînement effectuée jeudi a été marquée par l’absence de trois joueurs. Elyes Saad s’est entraîné en salle au lieu de résidence de la sélection, tandis que Hannibal Mejbri a été ménagé en raison de la fatigue. De son côté, Elyes Achouri a effectué un travail individuel.

Déplacement et programme de la veille de match

Les Aigles de Carthage quitteront Tunis ce vendredi matin en direction de Casablanca. Une séance d’entraînement est programmée à 17h00 sur le terrain annexe du complexe Mohammed V.

La conférence de presse d’avant-match se tiendra à 12h30. Le sélectionneur national Sami Trabelsi y sera accompagné du défenseur Yan Valery.

Parcours en phase de groupes

La Tunisie a bouclé la phase de groupes à la deuxième place du groupe C avec 4 points. Le Mali a également terminé deuxième, dans le groupe A, avec 3 points. Les deux équipes se retrouveront donc en confrontation directe pour une place en quarts de finale.