Le Cameroun a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 à l’issue de la phase de groupes. Une qualification acquise sans éclat, que le sélectionneur David Pagou a jugée suffisante sur le plan comptable, tout en exprimant une certaine réserve sur le contenu du dernier match face au Mozambique.

Une qualification assurée, mais un jeu perfectible

En conférence de presse d’après-match à Agadir, le sélectionneur camerounais s’est dit satisfait de l’essentiel : la qualification. David Pagou a toutefois reconnu que la prestation de son équipe lors de cette rencontre n’a pas pleinement répondu à ses attentes. Il a évoqué un match « un peu décevant », tout en rappelant que l’objectif principal restait atteint après les trois premières rencontres.

Cette analyse traduit une lecture pragmatique du parcours des Lions Indomptables, qualifiés sans pour autant afficher une domination constante dans le jeu.

Discipline et esprit collectif au cœur du projet

Au-delà du résultat, David Pagou a insisté sur l’état d’esprit qu’il cherche à instaurer au sein de la sélection camerounaise. Le technicien a mis en avant des valeurs fondées sur la discipline et le collectif, évoquant une équipe animée par un sens du devoir et de l’engagement.

Selon lui, les joueurs évoluent avec une mentalité de « soldats », mobilisés pour défendre les couleurs nationales. Une approche qui vise à renforcer la cohésion du groupe dans une compétition exigeante.

Une concurrence assumée dans l’effectif

Le sélectionneur du Cameroun a également souligné la profondeur de son effectif. Il a rappelé que plusieurs joueurs disposent du potentiel pour être titulaires, insistant sur la concurrence interne instaurée depuis le début du tournoi.

David Pagou a précisé que les places se gagnent sur le terrain et à l’entraînement, laissant entendre que les choix opérés reposent sur la performance et l’investissement individuel, sans statut prédéfini.

Cap sur l’Afrique du Sud

Se projetant sur la suite de la compétition, le sélectionneur camerounais a évoqué le prochain adversaire de son équipe. Il a décrit l’Afrique du Sud comme un collectif solide, composé de joueurs qui se connaissent bien, et a prévenu que la rencontre s’annonce compliquée.

En huitièmes de finale, le Cameroun affrontera l’Afrique du Sud dimanche, au stade Al Madina à Rabat. Un match à élimination directe qui constituera un premier test majeur pour les Lions Indomptables dans cette CAN 2025.