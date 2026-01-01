Neymar poursuivra l’aventure avec Santos FC jusqu’à la fin de l’année 2026. La star brésilienne est parvenue à un accord pour renouveler son contrat avec le club qui l’a formée, selon une source proche des négociations citée mercredi par des médias. Cette prolongation intervient alors que le contrat initial de l’attaquant arrivait à expiration le 31 décembre à minuit.

Un accord après une saison contrastée

Âgé de 33 ans, Neymar a connu une saison compliquée depuis son retour à Santos en début d’année. L’attaquant a été freiné par des blessures à répétition, limitant sa continuité sur le terrain. Malgré ces difficultés, il a joué un rôle déterminant dans le maintien du club en première division, un objectif crucial pour l’ancien club de Pelé.

Mercredi, Santos FC a alimenté les spéculations en publiant sur ses réseaux sociaux une vidéo énigmatique. Celle-ci montre une vue aérienne du stade Vila Belmiro, accompagnée de la date du 31 décembre 2026 et du message « L’heure approche », sans mention explicite du nom de Neymar.

Une référence majeure du football brésilien

Neymar reste le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avec 79 buts, soit deux de plus que Pelé. Pourtant, il n’a plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis plus de deux ans. Sa dernière apparition remonte au 17 octobre 2023, lors d’un match contre l’Uruguay, au cours duquel il avait subi une grave blessure au genou.

Depuis cet épisode, l’attaquant n’a pas été rappelé en sélection. Le nouveau sélectionneur du Brésil, l’Italien Carlo Ancelotti, nommé en juin à la tête de l’équipe quintuple championne du monde, ne l’a pas encore convoqué.

L’avenir en sélection reste ouvert

Interrogé sur le cas Neymar, Carlo Ancelotti a tenu à replacer le débat dans une perspective collective. « Puisque nous parlons de Neymar, nous devons parler d’autres footballeurs. Nous devons penser au Brésil, qui peut être avec ou sans Neymar », a-t-il déclaré début décembre, à l’issue du tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

Cette prolongation avec Santos assure à Neymar de la stabilité en club jusqu’à fin 2026, tandis que son avenir en sélection nationale demeure en suspens.