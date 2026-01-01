Voici le classement des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, à l’issue des matches de la phase de poules:
3 buts: Diaz (Maroc), El Kaabi (Maroc), Riyad Mahrez (Algérie)
2 buts: Achouri (Tunisie), Appollis (Afrique du Sud), Catamo (Mozambique), Diallo (Côte d’Ivoire), Foster (Afrique du Sud), Jackson (Sénégal), Kakuta (RD Congo), Lookman (Nigéria), Maza (Algérie), Ndiaye (Sénégal), Onyedika (Nigéria), Salah (Egypte), Sinayoko (Mali)
1 but: Abdallah (Tanzanie), Abdi (Tunisie), Ajayi (Nigéria), Anieboh (Guinée équatoriale), Aubameyang (Gabon), Bakambu (RD Congo), Bangal (Mozambique), Belaïd (Algérie), Bongonda (RD Congo), Bouanga (Gabon), Calila (Mozambique), Chaibi (Algérie), Daka (Zambie), Dala (Angola), Diallo (Sénégal), Dube (Zimbabwe), Etta Eyong (Cameroun), Gharbi (Tunisie), Guessand (Côte d’Ivoire), Ikpeazu (Ouganda), Kanga (Gabon), Kofane (Cameroun), Kouassi (Burkina), Krasso (Côte d’Ivoire), Mané (Sénégal), Marmoush (Egypte), Maswanhise (Zimbabwe), Mato (Ouganda), Mbuku (RD Congo), Minoungou (Burkina), M’Mombwa (Tanzanie), Moremi (Afrique du Sud), Moucketou-Moussounda (Gabon), Msuva (Tanzanie), Musona (Zimbabwe), Ndidi (Nigéria), Nsue (Guinée équatoriale), Omedi (Ouganda), Onuachu (Nigéria), Osimhen (Nigéria), Roche (Bénin), Seck (Sénégal), Show (Angola), Skhiri (Tunisie), Talbi (Tunisie), Tapsoba (Burkina), Touré (Côte d’Ivoire), Traoré (Burkina).