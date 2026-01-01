Le Groupe F a confirmé son statut de « groupe de la mort » en réunissant quatre sélections aux profils contrastés : la Côte d’Ivoire, tenante du titre, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. L’intensité et l’équilibre des rencontres ont marqué cette phase de groupes jusqu’à la dernière journée.

Un choc ivoirien-camerounais sous haute tension

Le duel entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, disputé à Marrakech, a tenu toutes ses promesses. Les deux champions continentaux se sont quittés sur un match nul (1-1) riche en intensité. Amad Diallo a ouvert le score d’une frappe lointaine, illustrant la maîtrise technique ivoirienne. Le Cameroun a ensuite égalisé à la suite d’un but contre son camp, provoqué par la pression constante exercée par les Lions Indomptables.

La Côte d’Ivoire s’impose dans la gestion

Les Éléphants ont assuré la première place du groupe grâce à une victoire difficile mais décisive face au Gabon (3-2). Ce succès, obtenu au terme d’un match disputé, a mis en évidence la capacité des Ivoiriens à gérer les temps forts et les moments de tension, malgré la pression liée à leur statut de tenant du titre.

Le Cameroun répond présent

De son côté, le Cameroun a sécurisé sa qualification en s’imposant face au Mozambique (2-1). Cette victoire a permis aux Lions Indomptables de rester au contact dans un groupe très relevé, confirmant leur capacité à répondre aux rendez-vous décisifs malgré une concurrence soutenue.

Le Mozambique entre dans l’histoire

Le Groupe F a également été marqué par la performance du Mozambique. En s’imposant face au Gabon (3-2), les Mambas ont signé leur toute première victoire en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce résultat a illustré la difficulté, pour les équipes les plus titrées, de maintenir leur rang face à des sélections déterminées et sans complexe. Le Groupe F s’achève ainsi sur une hiérarchie resserrée et des enseignements forts pour la suite de la compétition.