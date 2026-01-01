Le marché boursier s’est offert, mercredi, un gain de 0,6% à 13450 points, selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le TUNINDEX termine ainsi l’année 2025 en beauté, avec une performance solide de 35,1% qui défie les incertitudes géopolitiques et géoéconomiques mondiales et qui confirme l’ancrage de notre marché des actions dans les fondamentaux de son économie.

Analyse des valeurs :

Les volumes ont été relativement modestes sur la séance, cumulant une enveloppe de 9 millions de dinars (MD). Notons, à cet effet, qu’aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance.

Le titre TUNS RE s’est offert la palme d’or. L’action du réassureur national a pris +5,9% à 10,380 D dans un volume réduit de 173 mille dinars.

Le titre OFFICEPLAST a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a gagné 4,4% à 1,910 D. La valeur a été échangée à hauteur de 6 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA VIE a terminé la séance sur une note morose. L’action de la compagnie d’assurance a perdu -3,2 % à 6,650 D, dans un maigre flux de 111 mille dinars.

Le titre ARTES n’est pas parvenu à se distinguer sur la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque au losange a reculé de -1,2% à 11,500 D, dans des échanges limités de 86 mille dinars.

AMEN BANK a été de loin le titre le plus dynamique de la séance. L’action du bras financier du groupe PGI a inscrit une avancée de 1,1% sur la séance à 50,000 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 1,9 MD.