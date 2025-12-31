Le mercredi 31 décembre 2025, le Gabon affronte la Côte d’Ivoire pour le troisième et dernier match du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La rencontre se joue au Grand Stade de Marrakech, avec un coup d’envoi fixé à 20h00. L’enjeu est immédiat : la qualification pour les quarts de finale.

Contexte et enjeu du match

Après deux journées, la Côte d’Ivoire occupe la première place du groupe avec 4 points, à égalité avec le Cameroun. Le Gabon ferme la marche avec 0 point après deux défaites. Une victoire est indispensable pour espérer finir parmi les meilleurs troisièmes. Toute autre issue élimine les Panthères.

Forme et dynamique récente

Le Gabon reste sur deux défaites consécutives dans cette phase de groupes. L’équipe subit dans les transitions défensives et concède trop d’occasions sur phases arrêtées. La Côte d’Ivoire affiche une dynamique plus stable avec une victoire et un nul. Le bloc ivoirien reste compact et efficace en pressing médian.

Classement et pression comptable

La Côte d’Ivoire totalise 4 points en deux matchs (1 victoire, 1 nul). Un résultat positif assure une place en tête ou à minima une qualification directe. Le Gabon compte 0 point et une différence de buts négative. La pression repose entièrement sur ses épaules.

Face-à-face récent

Sur les cinq dernières confrontations, la Côte d’Ivoire compte 2 victoires, le Gabon 1 succès, pour 1 match nul. Les duels restent serrés, avec peu d’écart au score et un volume de buts limité.

Joueurs à suivre

Côté Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang concentre le danger offensif. Il reste la principale option en attaque placée et en transition rapide.

Pour la Côte d’Ivoire, Franck Kessié régule le tempo au milieu. Son impact à la récupération et sa projection dans la surface pèsent sur l’équilibre adverse.

Ce qu’on attend du match

Le Gabon devrait jouer plus haut, avec un pressing agressif dès l’entame. La Côte d’Ivoire cherchera à contrôler le rythme et exploiter les espaces dans le dos de la défense. Le duel au milieu et la gestion des temps faibles seront déterminants.

