La 3e Conférence internationale « TuniRock 2026 » se tiendra du 9 au 12 avril 2026 à Hammamet. Cet événement scientifique majeur est consacré aux avancées en mécanique des roches et à leurs applications stratégiques, notamment le stockage géologique du CO₂ et de l’hydrogène (H₂).

Organisée par l’Association tunisienne de mécanique des roches (ATMR), cette conférence réunira des chercheurs, des ingénieurs, des géologues, des décideurs et des experts internationaux.

Elle accordera la priorité aux enjeux de la décarbonation, avec des ateliers thématiques dédiés à l’environnement et au développement durable, à l’économie du stockage, ainsi qu’à l’ingénierie et à la sécurité. Ces ateliers aborderont notamment la surveillance en temps réel, la gestion des fuites et la modélisation avancée. Un atelier sur les enjeux sociétaux abordera la licence sociale d’exploitation, la gouvernance, les cadres réglementaires transfrontaliers et les politiques publiques, éléments essentiels au déploiement de ces technologies émergentes.

Cette conférence, annoncée sur une plateforme web dédiée, mêlera sessions techniques, conférences plénières, ateliers pratiques, simulations interactives, études de cas, ainsi qu’un défi technique collaboratif et des jeux de rôle autour de l’acceptabilité sociale.

L’innovation technologique occupera une place centrale, avec des débats sur l’intelligence artificielle, la modélisation numérique, la télédétection et la géoinformatique, appliquées à la caractérisation des massifs rocheux fracturés et aux travaux souterrains.

Parmi les temps forts, une excursion technique est prévue sur le site de la falaise de Korbous, qui présente d’importants défis de stabilité, avec un arrêt sur un chantier de stabilisation de l’autoroute A1/R34 au massif de Boukornine.

Ainsi, TuniRock 2026 se positionne comme un carrefour interdisciplinaire où science, ingénierie, économie et société convergent pour contribuer à un avenir durable grâce à la gestion du sous-sol.