Le match Guinée équatoriale – Algérie se joue mercredi 31 décembre 2025 à 17h00, au Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El-Hassan, dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. L’enjeu est clair. L’Algérie peut valider sa qualification. La Guinée équatoriale joue sa survie dans le groupe.

Contexte et enjeu immédiat

Après deux journées, l’Algérie occupe la 1re place avec 6 points. La Guinée équatoriale reste 4e avec 0 point. Une victoire algérienne assure la première place. Une défaite élimine quasiment les Nzalang Nacional.

Forme et dynamique récente

La Guinée équatoriale traverse une période difficile. Sur ses trois derniers matchs officiels, elle concède deux défaites et un nul. L’équipe subit dans le jeu, avec un bloc bas souvent dépassé en transition.

L’Algérie affiche une dynamique opposée. Les Fennecs restent sur trois victoires consécutives, avec une maîtrise du tempo et une pression haute constante.

Classement et pression comptable

L’Algérie compte 3 points d’avance sur le Burkina Faso et le Soudan. Un nul suffit pour rester en tête.

La Guinée équatoriale doit gagner pour espérer finir troisième. La marge d’erreur n’existe plus.

Face-à-face récent

Sur les cinq dernières confrontations, chaque équipe compte une victoire, pour un match nul significatif. L’équilibre historique contraste avec l’écart de forme actuel.

Joueurs à suivre

Côté algérien, Riyad Mahrez reste le leader technique. Il crée le danger entre les lignes et fixe les défenses.

Pour la Guinée équatoriale, Emilio Nsue porte l’animation offensive. Son rôle dos au jeu conditionne les transitions rapides.

Ce qu’on attend du match

L’Algérie devrait imposer une possession haute et un jeu de position structuré. La Guinée équatoriale cherchera les contres directs et les coups de pied arrêtés. L’ambiance s’annonce contrastée, avec un public majoritairement favorable aux Fennecs.

Guide pratique – diffusion