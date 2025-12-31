La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive. Les huitièmes de finale commencent ce samedi 3 janvier. Plusieurs affiches majeures sont déjà connues. La dernière soirée de groupes, prévue ce mardi 6 janvier 2025, complètera définitivement le tableau.

Contexte

Les huitièmes de finale se déroulent du samedi 3 au mardi 6 janvier 2025. La CAF programme deux rencontres par jour : à 17h00 et 20h00. Les stades officiels de la compétition accueillent ces duels. L’enjeu est simple. Les vainqueurs filent en quarts de finale. Les perdants quittent la compétition.

Forme & dynamique

Plusieurs favoris confirment leur statut. Le Sénégal et le Maroc dominent leurs sujets avec une pression haute. L’Égypte et la Tunisie gèrent le tempo avec un bloc médian solide. Le Mali, le Nigéria, la RD Congo et l’Afrique du Sud affichent aussi une forme ascendante. Le Bénin et la Tanzanie créent la surprise en rejoignant ce stade.

Classement & pression

Les premiers de groupe défient les meilleurs troisièmes ou des deuxièmes. Cette hiérarchie offre théoriquement un avantage aux leaders. Une victoire rapproche du sacre continental. La pression est maximale. La moindre erreur tactique entraîne une élimination immédiate.

Face-à-face

Voici les premières affiches confirmées :

Sénégal – adversaire [à déterminer]

– adversaire [à déterminer] Mali – Tunisie

Maroc – Tanzanie

Égypte – Bénin

Afrique du Sud – adversaire [à déterminer]

– adversaire [à déterminer] Nigéria – adversaire [à déterminer]

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

Joueurs à suivre

Le Sénégal compte sur son attaque rapide pour percer les défenses. Le Maroc utilise ses latéraux pour déborder les blocs bas. Les milieux récupérateurs seront les clés de ces matchs. Surveillez particulièrement les buteurs en forme depuis le début du tournoi.

Attentes

Les observateurs prévoient des matchs fermés. L’intensité physique sera totale. Les espaces seront rares. La gestion des temps faibles et les coups de pied arrêtés feront la différence. L’ambiance dans les tribunes promet d’être électrique pour ces premiers chocs éliminatoires.

Guide pratique (Diffusion)