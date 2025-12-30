Le gouverneur de Gafsa, Slim Ferjani, a inauguré ce mardi deux clubs de jeunesse rurale dans les localités de Majoura (délégation de Snad) et Bahloula (délégation de Zanouch). La cérémonie s’est déroulée en présence du commissaire régional à la jeunesse et aux sport, Rafik Ben Amor, et de représentants des conseils locaux.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Amor a indiqué que ces deux projets, resté en suspens depuis 2019 faute d’équipement, sont désormais opérationnels. Ils disposent de diverses composantes, dont une salle dédiée aux activités électroniques, médiatiques et sportives.

Le Commissaire a souligné que ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’encadrement de la jeunesse, particulièrement dans les zones rurales prioritaires, via des activités diversifiées. Le commissariat de la jeunesse œuvrera à transformer ces clubs en véritables maisons de jeunes répondant aux attentes des habitants.

Il a ajouté que ces réalisations témoignent de la volonté des autorités régionales de finaliser les projets publics bloqués. D’autres clubs, dont ceux des zones d’Abdessadek (Zanouch) et Souinia (Sidi Aïch), seront inaugurés prochainement, avant le parachèvement des travaux d’aménagement des autres clubs.