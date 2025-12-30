L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) lance une consultation pour ” la Réalisation d’un film documentaire sur le site de Zama”. Cette consultation comprend un lot unique.

Les sociétés spécialisées dans le domaine, intéressées par cette consultation et inscrites sur le système TUNEPS sont invitées à télécharger le cahier des charges gratuitement en ligne via le système national d’achat en ligne TUNEPS: www.tuneps.tn et les offres doivent être envoyées obligatoirement via TUNEPS indique l’AMVPPC.

L’original de l’extrait de Registre National des Entreprises < RNE» (s’il ne contient pas le QR code) sera placé dans une enveloppe fermée portant la mention (A ne pas ouvrir Consultation N°66/2025 Réalisation d’un film documentaire sur le site de Zama»), et envoyé sous plis recommandés ou par rapide poste ou déposé directement au Bureau d’Ordre Central de I’AMVPPC contre une décharge au plus tard le 02 Janvier 2026 à 10H du matin et à l’adresse suivante: 3 rue Chatt Meriam Montplaisir 1073 Tunis BP 345. (Le cachet de bureau d’ordre central de l’Agence faisant foi) .

L’AMVPPC ajoute que la séance d’ouverture des plis aura lieu le 02 Janvier 2026 à 11h du matin au siège de l’AMVPPC et que toutes offre parvenue après la date et heure limites prévues sera rejetée.

La même source note que les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 60 jours à compter du jour suivant la date limite de la réception des offres n aux dimensions à la fois esthétiques et fonctionnelles.