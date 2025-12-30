Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, lundi, un appel téléphonique de son homologue koweïtien, Abdullah Ali Abdullah Al-Yahya, au cours duquel l’accent a été mis sur la profondeur des relations historiques unissant les deux pays et les deux peuples.

Cet échange a, en outre, été l’occasion de souligner la volonté sincère et la détermination des dirigeants des deux pays à renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Par ailleurs, Nafti s’est félicité de la dynamique positive que connaît la coopération tuniso-koweïtienne, notamment depuis la tenue de la quatrième session de la commission mixte à Tunis le 18 novembre 2024, en particulier dans les secteurs économique, du développement, sécuritaire, culturel et artistique.

Il a s’est également félicité de l’intensification des échanges de visites de haut niveau entre les deux pays, faisant part de la volonté de consolider davantage les relations de coopération et de les élargir vers d’autres secteurs prometteurs.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, souligné l’importance des investissements koweïtiens en Tunisie, qui ont constitué, au fil des décennies, un modèle réussi de coopération en matière d’investissement entre les deux pays.

Dans ce contexte, il a salué le rôle important joué par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe depuis sa création, à travers l’accompagnement de nombreux projets de développement dans divers secteurs vitaux en Tunisie.

De son côté, le chef de la diplomatie koweitienne s’est félicité de la profondeur des relations historiques de fraternité et de coopération unissant les deux pays et les deux peuples frères, soulignant la volonté commune d’élever ces relations au niveau distingué atteint par les relations politiques entre les deux pays.

Il a également mis en avant l’importance d’une bonne préparation de la prochaine échéance bilatérale au Koweït, afin d’approfondir les discussions sur les moyens de renforcer la coopération dans les différents domaines économique, financier, de l’investissement, du développement, de l’éducation et de la sécurité.

Le ministre koweïtien a également salué le rôle joué par la communauté tunisienne résidant au Koweït et sa contribution active au renforcement des ponts de coopération, de communication sociale, culturelle et de développement entre les deux pays et les deux peuples frères.

Par ailleurs, les deux ministres ont passé en revue les derniers développements sur les scènes régionale et internationale, notamment ceux concernant la région de l’Afrique, le Yémen, la situation à Gaza et dans plusieurs pays de la région, ainsi que leurs répercussions sur les fondements de la paix et de la sécurité.

À cet égard, ils ont souligné l’importance d’intensifier la concertation et la coordination des positions des deux pays sur les différentes causes justes, dont au premier rang la cause palestinienne.