Un vaste projet de réhabilitation et de valorisation de la médina de Sfax, destiné à en faire un pôle touristique, culturel et économique durable, est actuellement mis en œuvre par la municipalité de Sfax, en partenariat avec l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaines (ARRU).

Dans ce cadre, un atelier de travail a été organisé vendredi 26 décembre 2025, rassemblant les principales parties prenantes. Y ont participé des représentants de l’ARRU, du gouvernorat, du conseil local de Sfax-Médina, de l’Inspection régionale du patrimoine, de l’Ordre des ingénieurs, ainsi que des associations locales (telles que « Sfax El Mezyana » et l’Association pour la sauvegarde de la médina), des universitaires, des architectes, des journalistes et des cadres municipaux.

Selon les réseaux sociaux de la municipalité, le projet ne se limite pas à une simple restauration des infrastructures. Il ambitionne de redonner vie à la médina en tant qu’espace de vie quotidienne. Ses volets principaux incluent la restauration des bâtiments historiques, l’aménagement des ruelles et des places, l’embellissement des façades, la protection des monuments, la réhabilitation des remparts et la création d’un parcours touristique structuré.

Le Secrétaire général de la municipalité de Sfax a insisté sur l’objectif de « réconcilier les habitants avec leur médina » et d’attirer davantage de visiteurs. Pour cela, le projet mise sur l’amélioration des services, la valorisation de l’artisanat local et l’organisation régulière d’événements culturels et artistiques.

Après avoir mené plusieurs concertations avec les acteurs locaux, la municipalité prévoit de poursuivre cette dynamique par l’organisation d’ateliers techniques spécialisés. Ces derniers auront pour but d’ajuster précisément le projet aux attentes des citoyens.