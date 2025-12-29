L’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) a lancé vendredi une animation éducative intitulée « Vers la gestion et la création des Aires Marines et Côtières Protégées en Tunisie », destinée à sensibiliser le grand public, en particulier les jeunes, à la préservation des écosystèmes marins et côtiers du pays.

Réalisée dans le cadre du projet « Promotion de la gestion écosystémique de la pêche et des autres usages du milieu marin », cette vidéo, diffusée par l’APAL sur ses réseaux sociaux, bénéficie du soutien financier de l’Agence Française de Développement (AFD) et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM),

Long de 2 300 kilomètres, le littoral tunisien abrite des écosystèmes marins exceptionnels, parmi les plus riches et les plus fragiles de la Méditerranée. L’animation met en lumière le rôle vital des Aires Marines et Côtières Protégées (AMCP) en tant que sanctuaires de biodiversité, garants de l’équilibre écologique, de la survie des espèces menacées et de la résilience face aux effets du changement climatique. Elle rappelle également les multiples pressions qui pèsent sur ces milieux : artificialisation des côtes, surpêche, pollution et dérèglement climatique.

Face à ces défis, l’APAL déploie une stratégie intégrée fondée sur un cadre juridique solide, notamment la loi n° 49 de 2009 et les décrets de 2014, ainsi que sur des partenariats locaux et internationaux. Des actions concrètes sont menées, parmi lesquelles : un suivi scientifique rigoureux des herbiers de posidonie et des stocks de poissons, l’élaboration participative de plans de gestion avec les communautés côtières, des activités pédagogiques dans les clubs environnementaux et la conclusion de conventions avec divers acteurs maritimes. Ces efforts portent déjà leurs fruits, avec une régénération observable des habitats naturels, une multiplication des espèces et une meilleure résistance des écosystèmes aux perturbations environnementales.

La vidéo se conclut par un appel à la mobilisation collective, résumé par le slogan « Protégeons le littoral, protégeons notre avenir », invitant chaque citoyen à s’engager pour la sauvegarde de ce patrimoine commun, essentiel à la fois pour l’environnement, l’économie et les générations futures.