Des températures supérieures aux normales saisonnières sont attendues au cours du premier trimestre de 2026 (Janvier-Février-Mars), selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Dans son bulletin sur les prévisions saisonnières, publié samedi, l’INM a précisé que le premier trimestre 2026 connaîtra, par rapport à la période de référence 1991-2020, des températures moyennes relativement faibles, variant entre 10 et 13°C sur les régions du nord et du centre et entre 12 et 14,5 °C sur le sud. Les températures les plus basses, comprises entre 7 et 9 °C, seront observées dans les hauteurs ouest, notamment à Thala, à Kasserine et au Kef.

Ce trimestre se caractérisera, par ailleurs, par des précipitations généralement importantes au nord de la Tunisie, modérées au centre et faibles au sud. Les cumuls moyens varieront, au nord, entre 200 mm à Kelibia et 230 mm à Bizerte, pour atteindre près de 370 mm à Tabarka. Dans le centre, les cumuls se situeront entre 77 mm å Kairouan et 104 mm à Mahdia, tandis qu’au sud, les cumuls resteront faibles et varient entre 21 mm à Remada et 66 mm à Sfax.

Janvier 2026 : Températures moyennes faibles

Le mois de Janvier enregistrera des températures moyennes faibles qui varieront généralement entre 6,3°C et 13,3 °C, avec une moyenne autour de 11, 3°C. La pluviométrie y variera entre 150 mm dans l’extrême nord-ouest (Tabarka) et 5 mm à El Borma.

Février 2026 : Climat sec au centre et au sud

En Février, la température moyenne sera de 11,9 °C et variera selon les régions entre 6,7 °C à Thala et 14 °C à Djerba. Côté précipitations, le Nord restera la zone la plus humide, recevant entre 40 et 130 mm, alors que le Centre et le Sud se caractériseront par un climat beaucoup plus sec, avec des cumuls souvent inférieurs à 33 mm.

Mars 2026 : Augmentation progressive des températures moyennes

Des conditions relativement humides sont attendues en mars 2026 avec des cumuls de précipitations variant entre 35 et 97 mm sur le nord. Le centre et le sud connaîtront un climat beaucoup plus sec avec des précipitations généralement inférieures à 40 mm.

Les températures moyennes augmenteront progressivement. Elles varieront entre 9,5 et 12 °C dans les hauteurs ouest (Thala, Kasserine, Le Kef) et entre 14 et 16 °C dans le sud atteignant jusqu’à 17°C à Tataouine et Remada.