À la veille de la troisième et dernière journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, le sélectionneur de la Zambie, Moses Sichone, a fixé l’objectif sans détour : battre le Maroc. Pour poursuivre son parcours dans la compétition, son équipe n’a, selon lui, « qu’une seule option », la victoire. Il s’exprimait dimanche à Rabat, lors de la conférence de presse d’avant-match.

Une rencontre décisive pour la suite du tournoi

Le technicien zambien a reconnu l’ampleur du défi qui attend son équipe face au pays hôte. « Nous sommes prêts à jouer contre le Maroc et nous savons que le match sera difficile face à une équipe solide qui évolue à domicile », a-t-il déclaré. Cette confrontation, comptant pour la dernière journée de la phase de groupes, s’annonce déterminante pour l’avenir des deux sélections dans la compétition.

Gestion du match et exigence mentale

Pour Moses Sichone, la clé du match réside dans l’approche collective et mentale. Il a insisté sur la nécessité de « bien gérer cette rencontre » et sur l’importance pour les joueurs de « montrer leurs talents » tout en restant motivés afin de « faire la différence ». Le sélectionneur a également mis en avant l’état d’esprit attendu de son groupe : « Nous devons avoir une mentalité de gagnant pour pouvoir avancer et nous devons aussi nous battre pour faire un bon résultat », a-t-il analysé.

Ces déclarations traduisent la volonté du staff technique zambien de voir son équipe assumer pleinement l’enjeu de ce rendez-vous, sans calcul, face à un adversaire annoncé comme l’un des favoris du tournoi.

Confiance affichée par les joueurs

Présent aux côtés de son sélectionneur, l’attaquant zambien Fashion Sakala a abondé dans le même sens. Le joueur a souligné la détermination du groupe à l’approche de cette rencontre décisive. « Nous avons la détermination nécessaire pour faire un bon match. Nous devons être concentrés et prêts pour réussir face au Maroc », a-t-il affirmé.

Sakala a également mis en avant la qualité de l’effectif zambien. « Nous avons de très bons joueurs dans notre effectif qui peuvent faire la différence face au Maroc », a-t-il précisé, affichant ainsi la confiance du vestiaire avant ce duel crucial.