Crystal Palace accueille Tottenham ce dimanche 28 décembre 2025 à 17h30, à Selhurst Park, dans le cadre de la 18e journée de Premier League. Une affiche londonienne prometteuse entre deux équipes du milieu de tableau, déterminées à engranger de précieux points.

Huitièmes avec 26 points, les Eagles affichent une dynamique en dents de scie. Lors de leurs cinq dernières sorties, ils ont alterné deux victoires, deux défaites et un nul, avec 8 buts inscrits pour 10 encaissés. Malgré cette irrégularité, Crystal Palace reste en course pour se rapprocher des places européennes, à condition de gagner en constance.

Tottenham, de son côté, occupe la 13e place avec 22 points. Les Spurs présentent un bilan récent similaire, avec deux victoires, deux défaites et un match nul. Leur attaque s’est montrée efficace (8 buts marqués), tandis que la défense a légèrement mieux résisté que celle de Palace, avec 7 buts concédés. Les hommes de Tottenham cherchent avant tout à stabiliser leurs performances et à remonter au classement.

Les confrontations directes récentes penchent légèrement en faveur de Tottenham, vainqueur de trois des cinq derniers duels face à Crystal Palace, contre deux succès pour les Eagles. Dans ce contexte équilibré, l’issue de cette rencontre reste ouverte.

Le match sera diffusé en direct sur Canal+ Foot ce dimanche à partir de 17h30.