Dans un choc électrique au stade de Fès, la Tunisie a concédé sa première défaite dans cette CAN 2025 face à des Super Eagles ultra-réalistes (3-2). Malgré une fin de match héroïque et un Ali Abdi buteur, les hommes de Sami Trabelsi devront valider leur qualification contre la Tanzanie.

Le sommet du Groupe C a tenu toutes ses promesses. Ce samedi 27 décembre, le duel entre le Nigeria et la Tunisie a offert le plus beau spectacle de ce début de compétition au Maroc. Malheureusement pour les supporters tunisiens, ce sont les Nigérians qui repartent avec les trois points, portés par un duo Osimhen-Lookman intenable.

Un début de match difficile pour les Aigles

Entrés timidement dans la rencontre, les Aigles de Carthage ont subi la foudre dès la première mi-temps. Victor Osimhen a ouvert le score à la 44e minute, profitant d’une rare inattention de la défense tunisienne. Au retour des vestiaires, le Nigeria a rapidement enfoncé le clou par Wilfred Ndidi (50′) puis Ademola Lookman (67′), portant le score à 3-0.

La révolte tardive : Talbi et Abdi relancent l’espoir

Alors qu’on pensait le match plié, la “Grinta” tunisienne a repris le dessus.

74ème minute : Sur un corner parfaitement tiré par Hannibal Mejbri, Montassar Talbi place une tête rageuse qui réduit l’écart (3-1).

87ème minute : Après une faute sur Ismaël Gharbi dans la surface (validée par la VAR), Ali Abdi transforme froidement son penalty (3-2).

La fin de match fut irrespirable, avec une ultime volée de Gharbi qui a frôlé le poteau à la 96ème minute, mais le score n’évoluera plus.

Classement Groupe C : Quel scénario pour la qualification ?

Malgré cette défaite, la Tunisie garde son destin entre ses mains.

Rang Équipe Points Diff 1 🇳🇬 Nigeria 6 +2 2 🇹🇳 Tunisie 3 +1 3 🇹🇿 Tanzanie 1 -1 4 🇺🇬 Ouganda 1 -2

Prochain rendez-vous : La Tunisie affrontera la Tanzanie le 30 décembre (17h) à Rabat. Un match nul pourrait suffire, mais une victoire assurerait définitivement une place en 8èmes de finale de cette CAN 2025.

🎥 Revoir les buts du match Tunisie – Nigeria

Le But de TALBI

Le But de OSIMHEN