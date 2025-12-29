La Tunisie affronte la Tanzanie ce mardi 30 décembre 2025 à Rabat. Ce match compte pour la 3e journée du groupe C de la CAN 2025. Les Aigles de Carthage jouent leur survie dans la compétition. Le coup d’envoi aura lieu à 17h00 (heure locale) au Stade Prince Moulay Abdellah.

Contexte

Ce duel ferme la phase de poules du groupe C. Le Maroc accueille cette édition riche en surprises. La Tunisie occupe une position fragile. Une victoire assure un ticket pour les huitièmes de finale. La Tanzanie veut créer l’exploit historique. Les deux nations n’ont jamais croisé le fer en phase finale de Coupe d’Afrique.

Forme

La Tunisie affiche un bilan mitigé. Elle gagne contre l’Ouganda (3-1) mais chute face au Nigeria (2-3). Le staff technique vise les trois points. Un match nul peut suffire selon les autres résultats. La Tanzanie peine à s’imposer. Les Taifa Stars perdent contre le Nigeria (1-2). Ils obtiennent ensuite un nul contre l’Ouganda (1-1). L’équipe mise sur son collectif pour bousculer la hiérarchie.

Classement

Nigeria : 6 pts

: 6 pts Tunisie : 3 pts

: 3 pts Ouganda : 1 pt

: 1 pt Tanzanie : 1 pt

Face-à-face

Les précédents datent de novembre 2020 lors des éliminatoires. La Tunisie gagne l’aller à Radès (1-0). Le retour à Dar es Salaam se solde par un nul (1-1). Les Aigles de Carthage conservent l’avantage psychologique historique.

Joueurs à suivre

Simon Msuva et Ally Samatta portent les espoirs tanzaniens. Ils incarnent le danger offensif. Côté tunisien, les cadres doivent stabiliser la défense. La Tunisie vise une 15e qualification historique pour les phases à élimination directe.

Attentes

Les supporters attendent une réaction après la défaite contre le Nigeria. La Tunisie doit dominer le milieu de terrain. La Tanzanie jouera regroupée pour exploiter les contres. La discipline tactique décidera du vainqueur.

Guide Pratique : Où voir le match ?