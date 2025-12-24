La sélection tunisienne de football a battu l’Ouganda (3-1), mardi soir au stade olympique de Rabat, lors de la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Grâce à ce succès, la Tunisie prend la tête du groupe avec trois points, à égalité avec le Nigeria, vainqueur plus tôt de la Tanzanie (2-1).

Une entame maîtrisée malgré des conditions difficiles

Disputée sous une pluie soutenue, la rencontre débute par une nette domination tunisienne. Les joueurs dirigés par Sami Trabelsi imposent un pressing haut dès les premières minutes. La première occasion intervient à la 6e minute lorsque Hazem Mastouri voit sa frappe frôler le poteau, après un service de Hannibal Mejbri.

La pression tunisienne se concrétise rapidement. À la 10e minute, sur un corner tiré par Mejbri, Elyès Skhiri surgit au deuxième poteau et ouvre le score de la tête.

Une supériorité confirmée avant la pause

Après l’ouverture du score, le rythme baisse légèrement. L’Ouganda tente de réagir par une meilleure conservation du ballon, sans réellement inquiéter la défense tunisienne. La Tunisie reste dangereuse et se crée plusieurs situations, notamment par Mejbri et Ali Abdi.

À la 40e minute, la domination tunisienne est récompensée une seconde fois. Sur un centre précis d’Abdi, Elyès Achouri double la mise au point de penalty. La Tunisie rejoint les vestiaires avec un avantage de deux buts.

Une seconde période sous contrôle

Au retour des vestiaires, la Tunisie conserve l’initiative. Le gardien ougandais Magoola Salim intervient à plusieurs reprises pour éviter une aggravation du score. À la 64e minute, Achouri s’offre un doublé en reprenant un ballon repoussé par le gardien, portant le score à 3-0.

L’Ouganda réduit la marque dans le temps additionnel par Denis Omedi (90+2), sans remettre en cause la victoire tunisienne.

Les réactions après le match

En conférence de presse, le sélectionneur national Sami Trabelsi a souligné l’importance de ce succès inaugural. Il a rappelé que les matches d’ouverture en Coupe d’Afrique des Nations restent souvent délicats et a insisté sur la détermination et la discipline tactique de ses joueurs tout au long de la rencontre. Il a également indiqué que le prochain match face au Nigeria nécessitera une préparation différente et une gestion tactique rigoureuse.

Auteur d’un doublé, Elyès Achouri s’est dit satisfait de la prestation collective. Il a estimé que la victoire reflète les efforts de l’ensemble du groupe et le soutien du public, tout en soulignant que l’essentiel réside dans le rendement collectif plus que dans les performances individuelles.

De son côté, Elyès Skhiri a rappelé l’importance du but inscrit très tôt dans la rencontre. Il a expliqué que cette ouverture du score a permis à la Tunisie de mieux gérer le match, tout en appelant à maintenir le même niveau de concentration lors des prochaines rencontres, à commencer par le duel face au Nigeria.

Sérieuse et appliquée, la sélection tunisienne lance ainsi idéalement sa campagne à la CAN 2025 et aborde la suite de la compétition avec trois points au compteur.