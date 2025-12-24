– Déclarations après le match Tunisie-Ouganda (3-1), comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), disputé mardi soir à Rabat :

Sami Trabelsi (sélectionneur de la Tunisie) : “L’essentiel a été fait avec cette victoire face à l’Ouganda. Les matches d’ouverture en Coupe d’Afrique des Nations sont toujours compliqués, d’autant plus que la Tunisie n’avait plus gagné son premier match depuis plusieurs éditions. On a vu d’ailleurs que plusieurs grandes sélections ont éprouvé des difficultés lors de la première journée, ce qui confirme l’évolution du football africain et la réduction des écarts entre les équipes”.

“Ce succès est avant tout le résultat de la détermination des joueurs, du but inscrit très tôt qui nous a facilité la tâche, mais aussi de leur capacité à rester concentrés et disciplinés tactiquement du début à la fin. Cette victoire est importante et constitue un départ prometteur pour notre aventure continentale. Cette nouvelle génération a du potentiel et mérite d’aller loin à la CAN”.

“Le prochain match face au Nigeria sera totalement différent et beaucoup plus difficile. Il faudra bien le gérer sur le plan tactique, exploiter au mieux les qualités de nos joueurs et espérer une meilleure efficacité offensive afin d’obtenir un résultat positif”.

Elyès Achouri (joueur de la sélection tunisienne) : “Je suis très fier de la prestation que nous avons livrée contre l’Ouganda. Cette fierté dépasse largement mon rendement personnel, mon titre d’homme du match ou mon premier doublé avec la sélection. Nous avons réalisé un match complet et répondu aux attentes”.

“Cette victoire 3-1 nous permet d’entamer la CAN dans les meilleures conditions possibles. Elle est le fruit des efforts de tous les joueurs et du formidable soutien du public, qui nous a énormément aidés à aller chercher ce succès”.

Elyès Skhiri (joueur de la sélection tunisienne) : “Nous avons réussi notre objectif principal en remportant ce match d’ouverture face à l’Ouganda. Les premières rencontres sont toujours très importantes dans ce genre de compétition, surtout sur le plan mental. Nous avons globalement maîtrisé le match et le but marqué très tôt nous a permis de mieux gérer la suite”.

“Maintenant, il faudra conserver ce niveau de concentration, rester calmes et solides, car la suite sera plus difficile, à commencer par le match contre le Nigeria. J’espère que nous pourrons maintenir ce niveau de performance lors des prochaines rencontres”.