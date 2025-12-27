À quelques séances de la fin de l’année, la Bourse de Tunis confirme sa bonne santé. La séance du vendredi 26 décembre 2025 s’est déroulée dans un climat globalement positif, marqué par une progression modérée des indices et, surtout, par une activité soutenue des échanges, signe d’un marché de plus en plus dynamique.

L’indice de référence, le TUNINDEX, a clôturé à 13 270 points, en légère hausse sur la journée. Mais c’est sur l’ensemble de l’année que la performance impressionne : plus de 33% de progression depuis janvier, un rythme rarement observé ces dernières années. Le TUNINDEX20, qui regroupe les plus grandes capitalisations, fait encore mieux avec près de 35% de hausse annuelle.

Des échanges en nette accélération

L’un des faits marquants de cette séance réside dans le niveau des transactions. Près de 1,7 million de dinars ont été échangés au cours de la journée, tandis que le cumul annuel dépasse désormais 5,1 milliards de dinars, en hausse de plus de 50 % par rapport à 2024.

Cette progression traduit un regain d’intérêt pour le marché boursier, aussi bien de la part des investisseurs individuels que des institutionnels. Le marché principal, et notamment les titres de capital, concentre l’essentiel des échanges, avec une part significative réalisée via des transactions de blocs, souvent associées à des investisseurs de long terme.

Des secteurs qui évoluent en ordre dispersé

Sur le plan sectoriel, la séance illustre une rotation classique des valeurs. Les banques poursuivent leur progression, confirmant leur rôle de pilier du marché tunisien en 2025. Les matériaux de base et les produits de consommation courante affichent également des performances positives, portés par des perspectives jugées plus défensives.

À l’inverse, le secteur des assurances a nettement reculé sur la journée, tout comme certaines valeurs industrielles et de services financiers. Ces mouvements sont interprétés par les analystes comme de simples prises de bénéfices, après une année globalement très favorable.

Banques et grandes valeurs toujours au centre du jeu

Du côté des valeurs les plus actives, les regards se sont portés sur TUNIS RE, TPR, MONOPRIX, BIAT et SFBT, qui concentrent à elles seules une part importante des capitaux échangés. Certaines valeurs ont enregistré de fortes variations, à la hausse comme à la baisse, illustrant une volatilité accrue en fin d’année, typique des ajustements de portefeuilles.

Une fin d’année encourageante, mais prudente

Au final, la séance du 26 décembre confirme la tendance haussière de fond qui caractérise l’année 2025. La hausse des indices, combinée à une forte progression des volumes, renforce l’idée d’un marché plus mature et plus liquide.

Les professionnels appellent toutefois à la prudence : après une telle performance annuelle, le marché pourrait connaître des phases de consolidation. Mais tant que les indices se maintiennent à des niveaux élevés et que l’activité reste soutenue, le climat demeure globalement favorable pour la Bourse de Tunis à l’aube de 2026.

Palmarès de la séance

Valeurs les plus actives (capitaux)

TUNIS RE : 15,2 MD TND

TPR : 6,45 MD TND

MONOPRIX : 2,12 MD TND

BIAT : 1,48 MD TND

SFBT : 1,45 MD TND

Top hausses

STB : +5,80 %

Ciments de Bizerte : +4,26 %

ESSOUKNA : +3,14 %

Top baisses

STAR : −4,49 %

ASSAD : −4,42 %

Magasin Général : −4,22 %

👉 Lecture micro : la spéculation reste concentrée sur financières et industrielles cycliques; volatilité accrue sur certaines mid/small caps.

(Source : Physionomie Boursière – Séance du vendredi 26 décembre 2025)